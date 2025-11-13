Με την επίσημη άδεια του PlayStation κυκλοφορεί το Trust GXT 498 Forta Gaming Headset

Το Trust GXT 498 Forta Gaming Headset κάνει τα πάντα στο PS5.

Μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία του πρώτου headset της εταιρείας με επίσημη έγκριση από την PlayStation – του GXT 488 Forze για PS4, το 2020 – η Trust παρουσιάζει το νέο GXT 498 Forta Gaming Headset, σχεδιασμένο ειδικά για κονσόλες PS5. Εγκεκριμένο από την PlayStation για κονσόλες PS5, το Forta αποτελεί μια νέα γενιά headset που ανεβάζει το επίπεδο της gaming εμπειρίας.

Ακολουθώντας τα βήματα του Forze, το οποίο αποτέλεσε το #1 σε πωλήσεις gaming headset και απέσπασε μέσο όρο αξιολόγησης 4.4 αστέρων από τους καταναλωτές, το Forta έρχεται να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο της GxTrust με ένα προϊόν που συνδυάζει κορυφαία απόδοση, άνεση και βιώσιμη σχεδίαση.

Με οικολογικό σχεδιασμό από ανακυκλωμένα πλαστικά, το Forta προσφέρει στους gamers τη δυνατότητα να παίζουν με ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά και υπευθυνότητα. Οι ισχυροί drivers 50mm και ο 3D ήχος βυθίζουν τον παίκτη στην καρδιά της δράσης, ενώ το αποσπώμενο μικρόφωνο με μείωση θορύβου εξασφαλίζει καθαρή επικοινωνία με την ομάδα.

Το μαλακό, ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής και τα άνετα over-ear μαξιλάρια προσφέρουν πολύωρη άνεση, ιδανική για μεγάλα gaming sessions. Εκτός από την απόδοση, το Forta έχει σχεδιαστεί και για ευκολία στη χρήση. Με plug-and-play σύνδεση, οι gamers μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως το παιχνίδι τους.

Είναι συμβατό με κονσόλες PS5, PS4 και PC, διαθέτει καλώδιο 1,2m για ελευθερία κινήσεων, καθώς και κουμπιά ελέγχου έντασης και σίγασης μικροφώνου επάνω στο headset – για απόλυτο έλεγχο σε κάθε στιγμή.