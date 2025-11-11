Άκης Σταυρίδης (Kayak): Φτιάχνουμε το καλύτερο παγωτό, σαν να το φτιάχναμε στο σπίτι μας

«Να φτιάξουμε το καλύτερο παγωτό με αγνά υλικά, όπως θα το έφτιαχνε κάποιος στο σπίτι του» — αυτή ήταν η αρχική ιδέα πίσω από τη δημιουργία της Kayak, της ελληνικής εταιρείας που εδώ και τρεις δεκαετίες έχει ταυτιστεί με το premium, χειροποίητο παγωτό.

Από τις ιδιαίτερες γεύσεις με μαστίχα και λουκούμι έως τα vegan και sugar free παγωτά, η εταιρεία συνεχίζει να αποδεικνύει πως η πολυτέλεια μπορεί να είναι προσιτή και… απολαυστικά ελληνική.

Ο CEO της Kayak, Άκης Σταυρίδης, μιλά στο insider.gr για τη φιλοσοφία της Kayak, την επιμονή στην ποιότητα, την καινοτομία στις γεύσεις και τη διεθνή πορεία του brand που σήμερα πρωταγωνιστεί σε πεντάστερα ξενοδοχεία και εστιατόρια.

