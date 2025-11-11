5 tips για καλύτερο ύπνο

Ο καλός ύπνος ξεκινάει από τη σωστή καθοδήγηση!

Η Greco Strom σε συνεργασία με το Physioathens, του φυσικοθεραπευτή Νάσου Κουτσουραδή, μοιράζεται μαζί σας 5 σημαντικά tips για καλύτερο ύπνο.

Γιατί όταν μιλάμε για ξεκούραση, συμβουλευόμαστε τους ειδικούς!

  • Μην αγοράσεις στρώμα χωρίς να το δοκιμάσεις.
  • Μπες σε ένα κατάστημα και ξάπλωσε!
  • Προτίμησε στρώμα με ανεξάρτητα ελατήρια, για να μην επηρεάζεσαι από στροφές άλλων.
  • Αντικατάστησε το στρώμα σου κάθε 8-10 χρόνια. Τα υλικά φθείρονται, η ποιότητα χαλάει.
  • Μην επιλέγεις υπερβολικά σκληρό στρώμα. Η ιδανική σκληρότητα είναι αυτή που κρατά τη σπονδυλική σου στήλη σε φυσική ευθεία χωρίς να την πιέζει.
  • Συνδύασε το σωστό στρώμα με το κατάλληλο μαξιλάρι, γιατί η σπονδυλική στήλη είναι ένα ενιαίο σύστημα που ξεκινά από τον θώρακα και φτάνει ως τον αυχένα.

