Πώς θα είναι ο άνθρωπος το 2050: Η σοκαριστική εικόνα της τεχνητής νοημοσύνης
Σοκάρει η εικόνα του πώς μπορεί να μοιάζει ένας άνθρωπος το 2050 αν συνεχίσει την καθιστική ζωή.
Aνησυχητική είναι η εικόνα του μέσου ανθρώπου του 2050 που δημιουργήθηκε από εφαρμογή παρακολούθησης βημάτων, αν συνεχίσουμε με την ίδια συχνότητα να περνάμε τον χρόνο μας μπροστά σε οθόνες.
Η πρωτοποριακή εφαρμογή δημιούργησε τον Sam, ένα μοντέλο προσομοίωσης που αποτυπώνει με ιατρική ακρίβεια πως επιδρά η καθιστική ζωή στην υγεία του σώματος και του προσώπου μας.
Ο Sam βασίζεται σε στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το CDC και άλλες επιστημονικές μελέτες, ενώ η WeWard αξιοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη, όπως το ChatGPT, για να δημιουργήσει μια εικόνα του πώς θα μπορούσε να μοιάζει ο άνθρωπος το 2050.
