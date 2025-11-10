Πώς θα είναι ο άνθρωπος το 2050: Η σοκαριστική εικόνα της τεχνητής νοημοσύνης

Σοκάρει η εικόνα του πώς μπορεί να μοιάζει ένας άνθρωπος το 2050 αν συνεχίσει την καθιστική ζωή.

Aνησυχητική είναι η εικόνα του μέσου ανθρώπου του 2050 που δημιουργήθηκε από εφαρμογή παρακολούθησης βημάτων, αν συνεχίσουμε με την ίδια συχνότητα να περνάμε τον χρόνο μας μπροστά σε οθόνες.

Η πρωτοποριακή εφαρμογή δημιούργησε τον Sam, ένα μοντέλο προσομοίωσης που αποτυπώνει με ιατρική ακρίβεια πως επιδρά η καθιστική ζωή στην υγεία του σώματος και του προσώπου μας.

Ο Sam βασίζεται σε στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το CDC και άλλες επιστημονικές μελέτες, ενώ η WeWard αξιοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη, όπως το ChatGPT, για να δημιουργήσει μια εικόνα του πώς θα μπορούσε να μοιάζει ο άνθρωπος το 2050.

