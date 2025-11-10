Πιλότος αρπάζει το τηλέφωνο της καμπίνας & εκφωνεί συγκλονιστική ομιλία: «Δεν φεύγουμε, εκτός αν…»

Η καθησυχαστική ομιλία κυβερνήτη της Delta Airlines, Κρίστοφερ Πένινγκτον, που έγινε viral εν μέσω του χάους που προκάλεσε το shutdown.

Το shutdown (σ.σ. «κυβερνητική παράλυση») στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε χάος σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, κατ’ επέκταση και σε χιλιάδες πτήσεις. Εν μέσω αυτής της κρίσης, ένας πιλότος της Delta Airlines, ο Κρίστοφερ Πένινγκτον, προσέφερε απλόχερα ένα μάθημα ανθρωπιάς και επαγγελματισμού.

Συγκεκριμένα, πήρε το τηλέφωνο της καμπίνας και εκφώνησε μία συγκλονιστική ομιλία προς το προσωπικό και τους επιβάτες που βρίσκονταν στο αεροπλάνο και περίμεναν να αναχωρήσουν για τον προορισμό τους.

