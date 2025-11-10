Christmas Karma: Το νέο σίκουελ του A Christmas Carol έρχεται με σούπερ καστ και σε Bollywood εκδοχή

Η ιστορία του Christmas Karma κινείται σε ένα πολυπολιτισμικό Λονδίνο και θέτει στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας, του αποκλεισμού, των ριζών και της αλλαγής.

Η Γκούριντερ Τσάντα, η γυναίκα που μας χάρισε το υπέροχο Bend it Like Beckham, επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη με νέα ταινία, και μάλιστα χριστουγεννιάτικη, με πολλή δόση Bollywood επίσης. Τι σχέση θα μπορούσαν να έχουν αυτά τα δύο;

Η ίδια απάντησε πως «το Bollywood είναι γεμάτο τραγούδι, χορό και χαρά. Οπότε, για μένα, το να δημιουργήσω μια χαρούμενη χριστουγεννιάτικη ταινία με μουσική και χορό ήταν το πιο φυσικό πράγμα αυτή την εποχή του χρόνου».

