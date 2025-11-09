Μοντέλο, Youtuber και βαποράκι: Αυτός είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών με τα 2 κιλά κοκαΐνης
H εγκληματική οργάνωση στην οποία ανήκε ο 40χρονος, η σπείρα χρησιμοποιούσε άλλους δύο ρασοφόρους για τη διακίνηση των ναρκωτικών.
Εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε ιερείς για τη μεταφορά ναρκωτικών και μέλος της οποίας - όπως εξιχνιάστηκε - ήταν ο 40χρονος, που συνελλήφθη στη Ρόδο με δύο κιλά κοκαΐνης. Δηλώνει πως είναι Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοεορτολογητών, ωστόσο έχει πλούσιο παρελθόν.
Ο 40χρονος διατηρεί κανάλι στο YouTube στο οποίο παρουσιάζει συνταγές ενώ είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media. Ο ίδιος στο παρελθόν εργάστηκε και ως μοντέλο, κίνηση που προκάλεσε την καθαίρεσή του από την Εκκλησία της Ελλάδος, καθώς ο ίδιος είχε εκκλησιαστική μόρφωση και είχε χριστεί διάκονος.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- 8 φράσεις που χρησιμοποιούν οι συναισθηματικά δυνατοί άνθρωποι όταν κάποιος προσπαθεί να τους χειραγωγήσει
- Πατέρας δύο παιδιών ο λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια: «Μην το πείτε στην οικογένειά μου»
- Αττική Οδός: 56χρονος χωρίς δίπλωμα πήγαινε με την όπισθεν στη ΛΕΑ για περισσότερο από 1,5 χιλιόμετρο