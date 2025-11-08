Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

Η Ροζάνα Χάνες από το Μπράιτον ισχυρίζεται πως έχει έρθει από άλλο... πλανήτη!

Μια γυναίκα υποστηρίζει πως συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι δεν είναι άνθρωπος, αλλά εξωγήινη που προέρχεται από έναν πλανήτη 400 έτη φωτός μακριά — και λέει ότι έχει τις «αποδείξεις» για αυτό.

Όταν πρόκειται για την απόδειξη της ύπαρξης εξωγήινων, οι περισσότεροι άνθρωποι κοιτούν προς τον ουρανό, ψάχνοντας για UFO, ιπτάμενους δίσκους ή ακόμη και παραπλανητικούς κομήτες. Ωστόσο, μια γυναίκα πιστεύει ότι η απόδειξη της εξωγήινης ζωής βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο σπίτι.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr