«Δεν είναι διεστραμμένος»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποθέωσε τον Ρόμπερτ Πάτινσον για τις αισθησιακές σκηνές στην νέα τους ταινία

«Δεν είχαμε συντονιστή οικειότητας ή ίσως είχαμε αλλά δεν είχαμε πραγματικά.Ένιωθα ασφαλής με τον Ρομπ»

Η ταινία «Die My Love» με πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον αναμένεται να έρθει στους κινηματογράφους στις 27 Νοεμβρίου από την The Film Group. Και μέχρι στιγμής, εκτός από το ότι ξέρουμε πως είναι μία από τις πιο αναμενόμενες κυκλοφορίες, γνωρίζουμε ότι η Λόρενς θεωρεί αυτήν τη συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως μία «εκδίκηση», μετά την αποτυχημένη της οντισιόν για το «Twilight».

Η ταινία, σε σκηνοθεσία της Λιν Ράμσεϊ, η οποία συνυπέγραψε και το σενάριο μαζί με τους Έντα Γουόλς και Άλις Μπιρτς, ακολουθεί την Γκρέις (Λόρενς), η οποία αναπτύσσει επιλόχειο κατάθλιψη και, μαζί με τον σύντροφό της Τζάκσον (Πάτινσον), βιώνει ψύχωση. Η Λόρενς και ο Πάτινσον μοιράζονται προσωπικές σκηνές και σε νέα συνέντευξή της, η star αποκάλυψε γιατί ένιωθε τόσο άνετα συνεργαζόμενη με τον συμπρωταγωνιστή της.



