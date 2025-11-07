Lazaris Distillery & Artisan Sweets: Χριστούγεννα με το «χρυσό πορτοκάλι» της Κέρκυρας στο τραπέζι

Χριστούγεννα με το «χρυσό πορτοκάλι» της Κέρκυρας στο οικογενειακό τραπέζι, με προϊόντα από κουμ κουάτ της Κέρκυρας και φυσικά… από τη Lazaris Distillery & Artisan Sweets.

Αν υιοθετήσετε την πρότασή μας θα περάσετε υπέροχες γιορτές και η νέα χρονιά θα μπει καλύτερα από κάθε προηγούμενη!

Η ιστορία της Lazaris Distillery & Artisan Sweets ξεκινάει το 2005 από τον Κωνσταντίνο Λάζαρη. Εμπνευσμένος από τον καρπό του κουμκουάτ, ο ίδιος και η ομάδα του συνεχίζουν με πάθος την γαστρονομική ιστορία του νησιού.

Τα προϊόντα μας είναι χειροποίητα, φτιάχνονται σε μικρές ποσότητες και χαρακτηρίζονται από την κερκυραϊκή ιστορία και φινέτσα. Τόσο στην ποτοποιία μας, όσο και στα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, οι έμπειροι τεχνίτες μας βασιζόμενοι στις επτανησιακές συνταγές, πρωτοπορούν και πειραματίζονται ολοένα σε νέους, απολαυστικούς συνδυασμούς.

Τα προϊόντα Lazaris είναι φτιαγμένα από αγνές πρώτες ύλες χωρίς να περιέχουν χημικά συντηρητικά. Ενώ ειδικότερα, τα γλυκίσματά μας δεν περιέχουν λιπαρά και είναι απολαυστικά για όλες τις ώρες και κάθε ηλικία. Οι συσκευασίες τους ξεχωρίζουν για το σύγχρονο design τους και την μοντέρνα αισθητική τους.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, το παρελθόν συναντά το μέλλον.

Η αγροτική παραγωγή, οι πατροπαράδοτες συνταγές, η ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά της Κέρκυρας συνδυάζονται με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής, την σύγχρονη αισθητική και τη σύγχρονη γαστρονομία.

Οι διαδικασίες παραγωγής μας λειτουργούν μπροστά στα μάτια σας.

Ο χώρος παραγωγής των παραδοσιακών γλυκισμάτων βρίσκεται στο ισόγειο, ενώ των λικέρ καθώς και των υπολοίπων ποτών στον Α’ Όροφο των εγκαταστάσεων μας.

Είστε έτοιμοι για μια εμπειρία γεύσεων και αρωμάτων;

Το όραμα

Τα προϊόντα Lazaris ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Στόχος μας είναι τα προϊόντα μας να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας διατροφής και απόλαυσης, αλλά και την πρώτη ύλη για υπέροχους συνδυασμούς και γεύσεις, τόσο στην μαγειρική και ζαχαροπλαστική όσο και στον τομέα του bartending. Τέλος, να μυήσουμε τον σύγχρονο, παγκόσμιο ταξιδιώτη στις γεύσεις μιας άλλης εποχής.

Lazaris Products

www.lazarisartisan.com

Facebook: https://www.facebook.com/LazarisDistillery/

Instagram: https://www.instagram.com/lazarisproducts/