Powerspin On Fire: Η κλήρωση που μοίρασε πάνω από 280.000 ευρώ σε μία μόνο κλήρωση

Το Powerspin On Fire έχει γίνει το νέο “talk of the town” στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Το νέο παιχνίδι του ΟΠΑΠ, Powerspin On Fire, έχει βάλει… φωτιά στα καταστήματα και στους παίκτες. Αυτή τη φορά, το “on fire” δεν είναι σχήμα λόγου γιατί στην πιο πρόσφατη κλήρωση, το παιχνίδι μοίρασε συνολικά 283.750 ευρώ!

Ήταν μια τυπική βραδιά στο κατάστημα ΟΠΑΠ της γειτονιάς. Είχαμε μαζευτεί με την παρέα για να δούμε τον αγώνα, όταν ξαφνικά στις οθόνες εμφανίστηκε το μήνυμα: «Η απόδοση στο bonus παιχνίδι, απογειώθηκε στο x5.000».

Όλοι όσοι ήταν στο κατάστημα κοίταξαν προς τις οθόνες. Ο πράκτορας, Νίκος Μαρκόπουλος, χαμογέλασε πλατιά: «Αυτή η κλήρωση ήταν απίστευτη. Μοίρασε συνολικά πάνω από 280 χιλιάδες ευρώ σε παίκτες. Και το καλύτερο; Ένας από τους τυχερούς ήταν πελάτης του καταστήματός μας – κέρδισε 5.000 ευρώ με ένα δελτίο των 20 ευρώ!»

Όπως μας ενημέρωσε ο Νίκος, το Powerspin On Fire αρέσει πολύ στον κόσμο: «Αρκετοί από τους πελάτες ήξεραν ήδη το Powerspin, αλλά στην ουσία είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχει και το bonus, και αυτό είναι που τους δίνει το κίνητρο να συνεχίσουν να παίζουν». Στην ερώτηση για το τι ξεχωρίζει περισσότερο στο παιχνίδι, η απάντηση του ήταν γρήγορη και ξεκάθαρη: «Το bonus, σίγουρα. Αν φέρει μεγάλο bonus, μπορεί να δώσει ένα πολύ καλό κέρδος στον πελάτη. Αυτό είναι που το κάνει ξεχωριστό».

Για τον μεγάλο νικητή στο κατάστημα του, ανέφερε ότι «Ο συγκεκριμένος νικητής έχει ξαναπαίξει, αλλά όταν είδε το ποσό, τρελάθηκε. Με ένα δελτίο των 20 ευρώ – τέσσερις κληρώσεις, πέντε ευρώ η κάθε μία – έφυγε με 5.000 ευρώ. Δεν το πίστευε!»

Όπως τονίζει ο Νίκος: «Είναι ένα εναλλακτικό παιχνίδι. Συνδυάζει λίγο τη λογική με τα παιχνίδια του online casino, γιατί έχει το bonus και το σκεπτικό ποντάρω σε έναν αριθμό. Θα το πρότεινα σίγουρα. Όταν σου έρθει το bonus, έχεις αγωνία να δεις τι πολλαπλασιαστή θα δώσει. Είναι καλή φάση, αρέσει στον κόσμο και είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα στα καταστήματα ΟΠΑΠ».

Ο τροχός που παίρνει… φωτιά κάθε 4 λεπτά

Το Powerspin On Fire είναι ένα ολοκαίνουργιο παιχνίδι, διαθέσιμο αποκλειστικά στα καταστήματα ΟΠΑΠ και έχει ήδη αποκτήσει φανατικούς φίλους. Κάθε 4 λεπτά πραγματοποιείται μία νέα κλήρωση, δίνοντας στους παίκτες τη δυνατότητα να ζήσουν μια νέα εμπειρία τύχης. Ο νέος “On Fire” τροχός έχει αριθμούς από το 1 έως το 34, ανάμεσα στους οποίους οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν πώς θα στοιχηματίσουν ανάμεσα σε αριθμό, δυάδα, τετράδα ή και οκτάδα.

Στην αρχή κάθε κλήρωσης, εμφανίζονται 2 έως 8 “on fire” αριθμοί. Αν κάποιος από αυτούς βρίσκεται στις επιλογές του παίκτη και αναδειχθεί τυχερός αριθμός της κλήρωσης, τότε τα κέρδη πολλαπλασιάζονται από x25 έως και x5.000 φορές. Το bonus αυτό ενεργοποιείται σε τυχαίες κληρώσεις μέσα στην ημέρα, ανεβάζοντας την αγωνία και τον ενθουσιασμό. Και το πιο εντυπωσιακό; Το μέγιστο έπαθλο που μπορεί να κερδίσει κάποιος είναι έως και 500.000 ευρώ ανά κλήρωση.

Νέος σχεδιασμός, νέα φρέσκια εμπειρία

Το Powerspin On Fire δεν είναι μόνο για όσους αγαπούν την τύχη, αλλά είναι μια σύγχρονη εμπειρία ψυχαγωγίας. Διαθέτει φρέσκο σχεδιασμό, εξελιγμένα γραφικά και ήχο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που σε βάζει στο κλίμα του παιχνιδιού.

Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν στο παιχνίδι είτε καταθέτοντας το δελτίο τους στον πάγκο εξυπηρέτησης, είτε μέσω του opapstore app και των μηχανημάτων αυτόματης εξυπηρέτησης, που βρίσκονται μέσα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του Powerspin On Fire είναι η αίσθηση της στιγμής. Να βρίσκεσαι στο κατάστημα ΟΠΑΠ της γειτονιάς σου, να βλέπεις έναν αγώνα με φίλους και ξαφνικά να ανακαλύπτεις ότι το δελτίο σου κερδίζει ένα μεγάλο ποσό.

«Αν σου έρθει το bonus, έχεις αγωνία να δεις τον πολλαπλασιαστή». Η φράση του Νίκου συνοψίζει τη μαγεία του Powerspin On Fire. Δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι τύχης, αλλά μια εμπειρία που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο, μπροστά σου.

Κι αν είσαι από τους τυχερούς που βλέπουν τον τροχό να… παίρνει φωτιά, τότε καταλαβαίνεις γιατί το Powerspin On Fire είναι το πιο «καυτό» παιχνίδι της χρονιάς στα καταστήματα ΟΠΑΠ.