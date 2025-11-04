Eurovision 2026: Ποιοι δήλωσαν συμμετοχή για τον Εθνικό Τελικό

Ποιοι καλλιτέχνες βρίσκονται ανάμεσα στους 264 που κατέθεσαν συμμετοχή για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026.

Η υποβολή συμμετοχών για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026 ολοκληρώθηκε με το ύψος τους να φτάνει τις 264. Όπως και πέρυσι, ειδική επιτροπή της ΕΡΤ θα αξιολογήσει τις συμμετοχές και θα επιλέξει 28 τραγούδια που θα παρουσιαστούν σε δύο ημιτελικούς.

14 από αυτά θα φτάσουν στον Εθνικό τελικό στον οποίο θα περάσουν αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

