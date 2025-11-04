Η Apple ξεκίνησε τη διάθεση του iOS 26.1 που φέρνει σημαντικές αλλαγές

To iOS 26.1 ήρθε και φέρνει αλλαγές στο iPhone

Η Apple κυκλοφόρησε την ενημέρωση iOS 26.1 μαζί με macOS 26.1 και άλλες αναβαθμίσεις, φέρνοντας μια σειρά από σημαντικές βελτιώσεις και νέες λειτουργίες στις συσκευές της. Μία από τις βασικές προσθήκες είναι η νέα επιλογή «Liquid Glass», που επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόσουν την εμφάνιση της διαφανούς διεπαφής μεταξύ δύο τρόπων: την προεπιλεγμένη καθαρή (Clear) και μια πιο αχνή, με ελαφρώς πιο αδιαφανή όψη (Tinted), η οποία βελτιώνει την αναγνωσιμότητα και προσφέρει μια πιο ματ αισθητική.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη σε iPhone, iPad και Mac, με μικρές οπτικές διαφορές ανά πλατφόρμα. Επιπλέον, η ενημέρωση επιφέρει βελτιώσεις στους χειρισμούς της οθόνης κλειδώματος, δίνοντας τη δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας «Swipe to Open Camera» που πολλές φορές ενεργοποιούσε ακούσια την κάμερα. Αυτή η βελτίωση αναβαθμίζει την εμπειρία χρήσης προσφέροντας μεγαλύτερο έλεγχο στους χρήστες.

Στον τομέα της μετάφρασης και της τεχνητής νοημοσύνης Apple Intelligence, η ενημέρωση επεκτείνει την υποστήριξη σε περισσότερες γλώσσες, όπως τα κινεζικά (απλοποιημένα και παραδοσιακά), ιταλικά, ιαπωνικά και κορεατικά, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, βελτιώνοντας τη δυνατότητα ζωντανής μετάφρασης μέσω AirPods. Για τους χρήστες iPad, έχει επανέλθει η λειτουργία Slide Over με βελτιώσεις στην πολυδιεργασία, επιτρέποντας την αναδιάταξη και το μέγεθος των παραθύρων εφαρμογών.

Τέλος, σε επίπεδο ήχου παρατηρούνται βελτιώσεις στην ποιότητα του FaceTime σε συνθήκες χαμηλού εύρους ζώνης, ενώ η εφαρμογή Fitness αποκτά τη δυνατότητα χειροκίνητης καταγραφής προπονήσεων. Αυτές οι ενημερώσεις συνοδεύονται από διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις απόδοσης, προσφέροντας μια πιο έξυπνη και εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης σε όλο το οικοσύστημα της Apple.

Η έκδοση macOS 26.1 μεταξύ άλλων φέρνει επίσης βελτιώσεις στην υποστήριξη Apple Intelligence με επιπλέον υποστηριζόμενες γλώσσες, προσθήκη του AutoMix σε Apple Music κατά το streaming μέσω AirPlay και επιλογή ανάμεσα σε clear ή tinted εμφάνιση Liquid Glass, βελτιώσεις στην ποιότητα ήχου του FaceTime και νέες ρυθμίσεις ασφάλειας για χρήστες μικρότερων ηλικιών του Safari.