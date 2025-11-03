Σκάνδαλο «κορυφής» στο Ισραήλ: Η Γενική Εισαγγελέας του στρατού συνελήφθη για διαρροή βίντεο

Πολιτική «θύελλα» στο Ισραήλ με βίντεο που εκθέτει τις πρακτικές του στρατού.

Η πρώην Γενική Εισαγγελέας του στρατού στο Ισραήλ συνελήφθη, με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση μετά τη διαρροή ενός βίντεο, που φέρεται να δείχνει σοβαρή κακοποίηση ενός Παλαιστίνιου κρατούμενου από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Η Υποστράτηγος Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι παραιτήθηκε από τη θέση της Γενικής Στρατιωτικής Εισαγγελέα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τη διαρροή.

