Σκάνδαλο «κορυφής» στο Ισραήλ: Η Γενική Εισαγγελέας του στρατού συνελήφθη για διαρροή βίντεο

Επιμέλεια: Newsroom
Πολιτική «θύελλα» στο Ισραήλ με βίντεο που εκθέτει τις πρακτικές του στρατού.

Η πρώην Γενική Εισαγγελέας του στρατού στο Ισραήλ συνελήφθη, με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση μετά τη διαρροή ενός βίντεο, που φέρεται να δείχνει σοβαρή κακοποίηση ενός Παλαιστίνιου κρατούμενου από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Η Υποστράτηγος Γιφάτ Τομέρ-Γερουσάλμι παραιτήθηκε από τη θέση της Γενικής Στρατιωτικής Εισαγγελέα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τη διαρροή.

