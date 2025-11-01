Η Κιμ Καρντάσιαν αμφισβητεί ότι ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι: Και η NASA την «αδειάζει» με τεκμήρια

Ζούμε μεγάλες στιγμές.

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει προκαλέσει αίσθηση τα τελευταία εικοσιτετράωρα, μετά τις δηλώσεις που έκανε στο reality «The Kardashians» σχετικά με την ανάβαση του ανθρώπου στο φεγγάρι. Η influencer και επιχειρηματίας εξέφρασε ανοιχτά τις αμφιβολίες της για το αν έχει πράγματι περπατήσει ποτέ στη Σελήνη και, όπως σωστά καταλαβαίνεις, έγινε viral. Η Κιμ Καρντάσιαν ισχυρίστηκε πως έχει διαβάσει «αμέτρητα άρθρα και συνεντεύξεις», τα οποία την έχουν πια πείσει πως η ιστορική αποστολή του 1969 ίσως να μην συνέβη ποτέ.

Η τηλεπερσόνα, προκειμένου να ενισχύσει τους ισχυρισμούς της, επικαλέστηκε μια δήλωση του αστροναύτη Μπαζ Όλντριν, σύμφωνα με την οποία φέρεται να είχε πει πως «δεν υπήρξε τρομακτική στιγμή, γιατί δεν έγινε». Για την Κιμ Καρντάσιαν, αυτά τα λόγια έχουν μεγαλύτερη αξία και ισχύ από τα ίδια τα γεγονότα. «Νομίζω πως δεν έγινε. Ήταν ψεύτικο», σχολίασε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως διαβάζει συχνά θεωρίες συνωμοσίας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr