Γιατί δεν πρέπει να αποθηκεύεις τα παπούτσια στο υπνοδωμάτιο και πώς επηρεάζουν τον ύπνο σου

Μεταφέρουν βακτήρια και αλλεργιογόνα από τους δρόμους μέσα στον πιο προσωπικό σου χώρο.

Έπειτα από μια κουραστική ημέρα το υπνοδωμάτιο μοιάζει σίγουρα ονειρεμένη, με το μόνο που χρειάζεσαι να είναι απλώς να αφήσεις όλα σου τα ρούχα σε μια γωνιά της και να κοιμηθείς, το να αφήνεις τα παπούτσια σου δίπλα στο κρεβάτι όμως είναι μια συνήθεια που μπορεί επηρεάσει την υγεία σου, την ποιότητα του ύπνου και τη συνολική αίσθηση ηρεμίας στον χώρο.

Το υπνοδωμάτιο είναι ένας χώρος αφιερωμένος στην ξεκούραση και την ηρεμία, με κάθε στοιχείο μέσα σε αυτόν να εξυπηρετεί αυτή την αίσθηση της χαλάρωσης και, σύμφωνα με ειδικούς, τα παπούτσια κάνουν ακριβώς το αντίθετο.

