Η υποτιμημένη ιταλική πόλη με το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο

Αυτή η ανεξερεύνητη πόλη του ιταλικού Βορρά φιλοξενεί το καλύτερο εστιατόριο στον κόσμο σύμφωνα με τα World Culinary Awards.

Απονεμήθηκαν και φέτος τα World Culinary Awards, γνωστά ως τα «Όσκαρ της γαστρονομίας», τα οποία έχουν στόχο να προωθήσουν την παγκόσμια γαστρονομική κουλτούρα και να ενθαρρύνουν τον γαστρονομικό τουρισμό.

Σύμφωνα με αυτά, το καλύτερο εστιατόριο του κόσμου για το 2025 βρίσκεται στην Ιταλία. Όχι όμως σε κάποιον από τους διάσημους προορισμούς, αλλά σε μια μικρή πόλη, μια ανάσα από τη Βενετία, που προσφέρει μια αυθεντική ιταλική εμπειρία μακριά από τα πλήθη των τουριστών.

