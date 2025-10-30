150 εκατ. χρήστες την ημέρα έφτασε η εφαρμογή Threads

Το Threads της Meta συνεχίζει την ανοδική του πορεία

Η εφαρμογή Threads της Meta έχει φτάσει πλέον τα 150 εκατομμύρια ημερήσιους ενεργούς χρήστες, όπως ανακοίνωσε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της εταιρείας.

Το Threads, το οποίο είναι μια εφαρμογή βασισμένη σε κείμενο, είχε προηγουμένως αναφέρει τον Αύγουστο ότι ξεπέρασε τους 400 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες. Ο Ζάκερμπεργκ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το Threads βρίσκεται σε τροχιά να γίνει η κορυφαία εφαρμογή στην κατηγορία της και ενδέχεται να φτάσει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου χρηστών.

Επιπλέον, ο χρόνος που περνούν οι χρήστες στην εφαρμογή έχει αυξηθεί κατά 10%, γεγονός που αποδίδεται στις βελτιώσεις των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για τις προτάσεις περιεχομένου. Ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, αποκάλυψε πως η Meta εξετάζει την εισαγωγή ελέγχων εξατομίκευσης αλγορίθμων για την Threads, παρόμοιους με αυτούς που δοκιμάζονται στη ροή προτάσεων του Instagram.

Παρά την ανάπτυξη της Threads, η Meta έχει αρχίσει να ενισχύει την παρουσία διαφημίσεων στην πλατφόρμα. Η οικονομική διευθύντρια της Meta, Σούζαν Λι, τόνισε πως οι διαφημίσεις τρέχουν πλέον παγκοσμίως στη ροή της Threads μετά από ένα αρχικό πιλοτικό πρόγραμμα σε 30 χώρες.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να διευρύνει τις διαθέσιμες μορφές διαφημίσεων στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων βίντεο-διαφημίσεων, ακολουθώντας την στρατηγική της Meta για τη βελτιστοποίηση των φορμάτ και της απόδοσης των διαφημίσεων.