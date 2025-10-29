Πότε είναι το επόμενο τριήμερο: Το σίγουρο και το... εναλλακτικό
Η επόμενη δυνατότητα απόδρασης ή ανάπαυσης.
Όσοι έφυγαν έφυγαν και όσοι επέστρεψαν επέστρεψαν από το... τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου, ενώ όλοι περιμένουν την επόμενη ευκαιρία ανάπαυσης ή απόδρασης.
Στην πραγματικότητα το επόμενο τετραήμερο είναι μεταξύ 25-28 Δεκεμβρίου 2025, δηλαδή τα Χριστούγεννα. Ωστόσο επειδή η 17η Νοεμβρίου πέφτει Δευτέρα, κάποιοι μπορεί να το εκμεταλλευτούν, αν και η συγκεκριμένη μέρα δεν είναι επισήμως αργία.
