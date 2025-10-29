Μαζικές απολύσεις ετοιμάζεται να κάνει η Amazon, προβλήματα για πολλές ομάδες της

Η Amazon θα προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις

Την προσεχή Τρίτη, η Amazon αναμένεται να ανακοινώσει μια από τις περισσότερες απολύσεις στην ιστορία της, με στόχο την περικοπή χιλιάδων θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς της εταιρείας. Οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει αναφέρουν ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα και θα επηρεάσει κυρίως τις διοικητικές και υποστηρικτικές ειδικότητες, ενώ ενδέχεται να επηρεαστούν και τμήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Η Amazon, που συνεχίζει να είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, βρίσκεται υπό πίεση να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα τα λειτουργικά έξοδα της. Οι περικοπές εργασιακών θέσεων αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη μείωση των δαπανών, η οποία έχει επιταχυνθεί τον τελευταίο χρόνο λόγω της αυξανόμενης οικονομικής αβεβαιότητας, της μεταβολής στις καταναλωτικές συνήθειες και της ανάγκης για προσαρμογή σε νέες ψηφιακές και ψηφιοποιημένες δομές.

Οι εσωτερικές πηγές της εταιρείας επιβεβαιώνουν ότι η διαδικασία θα είναι «ευρεία» και ότι θα αφορά σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και διαφορετικών περιοχών της Ευρώπης. Παρά τις περικοπές, η Amazon διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να επενδύει σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η λογιστική υποδομή, η καινοτομία στους logistics και τις υπηρεσίες cloud μέσω της AWS.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η απόφαση έρχεται σε μια χρονική στιγμή που η εταιρεία προσπαθεί να διαχειριστεί την επένδυση σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από άλλους μεγάλους παίκτες στην τεχνολογική αγορά. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Amazon, αν και υφίσταται αυτές τις δυσκολίες, αναζητά τρόπους να παραμείνει ανταγωνιστική και να προστατεύσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της.

Η ανακοίνωση των περικοπών αναμένεται να έχει αντίκτυπο και στο επενδυτικό κλίμα, καθώς οι αγορές παρακολουθούν στενά τις ενδείξεις για την πορεία της εταιρείας και την εικόνα της στον εμπορικό και τεχνολογικό κλάδο.