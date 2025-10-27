«Αποστολή εξετελέσθη»: Αγόρι που το πέταξαν από τον 10ο όροφο κτιρίου μπορεί να τρέχει ξανά

Ο νεαρός Γάλλος ήταν έξι ετών όταν τον πέταξε από ένα μπαλκόνι της γκαλερί τέχνης Tate Modern του Λονδίνου ένας 17χρονος έφηβος.

Η οικογένεια ενός νεαρού αγοριού που κατέληξε με απειλητικά για τη ζωή του τραύματα, αφού ένας έφηβος τον πέταξε από τον 10ο όροφο της γκαλερί τέχνης Tate Modern του Λονδίνου, δήλωσε ότι ο «μικρός ιππότης» τους πέτυχε τον στόχο του να μπορεί να τρέχει, να πηδά και να κολυμπά ξανά.

Ο νεαρός Γάλλος ήταν έξι ετών όταν τον πέταξε από ένα μπαλκόνι ο έφηβος Jonty Bravery, τότε 17 ετών.

Ο νεαρός, ο οποίος βρισκόταν σε διακοπές με τους γονείς του τον Αύγουστο του 2019 όταν δέχτηκε την επίθεση, επέζησε από πτώση 30 μέτρων, αλλά υπέστη τραυματισμούς που άλλαξαν τη ζωή του, όπως αιμορραγία στον εγκέφαλο και κατάγματα οστών.

