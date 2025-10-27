Χανιά: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από την δολοφονία του «Πάσαρη» στο Έλος Κισσάμου

Το θύμα ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην περιοχή με το προσωνύμιο «Πάσαρης» ενώ ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας που έβαψε με αίμα την παραδοσιακή γιορτή καστάνου, στο Έλος Κισσάμου, την Κυριακή το απόγευμα.

Ο δράστης που έχει ταυτοποιηθεί είναι συγγενής και συγκεκριμένα ξάδερφος του 52χρνου θύματος. Οι πρώτες μαρτυρίες κάνουν λόγο για ευρύτερα κακές σχέσεις μεταξύ μελών της οικογένειας χωρίς όμως να έχει γίνει σαφές αν το συγκεκριμένο περιστατικό έχει σχέση με προϋπάρχουσα διαφορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεό θύτης και θύμα πριν από λίγες ημέρες είχαν τσακωθεί για οικογενειακές διαφορές με τον 52χρονο να χτυπά με χαστούκι τον 23χρονο δράστη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr