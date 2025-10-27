Στον «ΟΠΕΚΕΜΠΛΕ» λέμε ναι!

Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης επιστρέφει με νέα παράσταση στην κεντρική σκηνή του «Σταυρού του Νότου». Από Τετάρτη 5 Νοέμβριου και κάθε Τετάρτη ως τις 17/12.

Μέχρι να σιδερώσει τη φουστανέλα του και να γυαλίσει το κλομπ του, ας κάνουμε εμείς, εγώ δηλαδή, τη εισαγωγή για το σόου που θα δείτε κυρίες και κύριοι και μικρά παιδιά, αν θέτε. Λοιπόν. Χμ… Εσείς που εισέρχεστε στον χώρο της κεντρικής σκηνής του «Σταυρού του Νότου» καλείστε να έχετε και την αλυσίδα μαζί σας. Για μία βραδιά και μόνο -από Τετάρτη 5 Νοεμβρίου και κάθε Τετάρτη μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου- γίνεται εξαίρεση και σας επιτρέπετε να αλλάξετε πορεία. Στο προσωπικό σας GPS υπάρχει εγκατεστημένο το δρομολόγιο «καναπές-εκλογικό κέντρο-και πάλι καναπές». Προσθέτουμε (μόνο κάθε Τετάρτη, μην ξεχαστείτε, έτσι;) και τη σάτιρα του εν λόγω κυρίου για να σας γλιτώσουμε, έστω για μια μέρα, από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και τα σχόλια των καθωσπρέπει κυρίων και κυριών.

Αλλάζουμε παράγραφο για να δώσουμε ειδικές οδηγίες σε όλους εσάς που θα κάνετε τον κόπο να δείτε, ακούσετε, τον γνωστό στρατιώτη τσολιά και τον Μπαλούρδο που δεν ξέρει ακόμη πώς να πιάσει τη σάτιρα. Ίσως κάνει καμιά προσευχή στον Μελχισεδέκ, ποιος ξέρει. Τέλος πάντων. Λοιπόν… Σε αυτή την παράσταση του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη -Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ- θα μάθετε τον οργανισμό ΟΠΕΚΕΜΠΛΕ, που φτιάχνει πίτσες μπλε. Θα μάθετε ότι το «μπεεε» σημαίνει ναι στο 13ωρο της Κεραμέως, πως ο Τύπος λέει πάντα την αλήθεια και πως η Δεξιά του Κυρίου ζει και βασιλεύει και από τη σωστή πλευρά της Ιστορίας μας βλέπει. Α, θα υπάρχουν και καλεσμένοι. Το σίδερο πάγωσε και το κλομπ λάμπει. Αυλαία. Πάμε!

Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης επιστρέφει (και πίνει πικρό φραπέ, αχ!)



Ο Αποστόλης Μπαρμπάγιαννης επιστρέφει! He is back, που λένε και στο χωριό μου που έχει θάλασσες και γιοφύρια πάνω από στάνες και πανηγύρια. Δεν έχει σημασία που οι βράχοι χορτάριασαν και όλοι μετανάστευσαν για Γερμανία, Βέλγιο, Αυστραλία και Αθήνα. Η κεντημένη εικόνα παραμένει και το χρήμα του ΟΠΕΚΕ(Μ)Π(Λ)Ε πέφτει και μένει.

Ο σατιρικός καλλιτέχνης στριμώχνεται από χασάπηδες που κόβουν τον κιμά παρουσία του πελάτη και ο κυρ Μήτσος τον κερνά φραπέ πικρό με μπόλικο μουστάκι. Ο Μαυρουδής, ο Μάκης ντε!, σπεύδει να τον παρηγορήσει. Ο πετυχημένος δικηγόρος (έτσι λένε), ξέρει πως ό,τι δεν λύνεται κόβεται με τσεκούρι κι αν τρέξει αίμα μια τσιρίδα θα το σφουγγαρίσει (στην Ελλάδα αυτό γίνεται). Ο Μπαρμπάγιαννης αναθαρρεί όταν βλέπει μιαν «Ιθάκη» στον ορίζοντα. Όταν πλησιάζει βλέπει ότι δεν είναι Καβαφική, αλλά… τσιπρική. Απελπίζεται. Με μία, δύο, τρεις, «αξιόπιστες» δημοσκοπήσεις ξεχνιέται κι έναν Κούλη βλέπει στο Tik Tok και χαμογέλα: ευτυχώς, υπάρχουν κι άλλοι καλοί σατιρικοί καλλιτέχνες. Από τηλέφωνο που δεν παρακολουθείται παίρνει τους καλεσμένους -Θωμάς Ζάμπρας (5/11), Βύρωνας Θεοδωρόπουλος (19/11), Ηλίας Φουντούλης (3/12), Πάρις Ρούπος (17/12)- και κουρδίζει τα όργανα της μπάντας

O Αποστόλης θα πει αυτά που έχει να πει



Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης θέλησε να καλέσει και τον Άγνωστο Στρατιώτη στη σκηνή του «Σταυρού του Νότου». Αμέσως οι Μπαλούρδοι πολλαπλασιάστηκαν και η Ντόρα τον κέρασε ένα σσσοκολάτακι να ηρεμήσει. Ήταν απ’ αυτά που μας δίνει ο πρέσβης και μας κακομαθαίνει για τη στρατηγική συμμαχία μας. Δεν επέμεινε και άφησε τον Άγνωστο στη φροντίδα αυτών που παλεύουν και διεκδικούν μαζί του.

Ο αιρετικός του μονόλογος δεν έχει χορηγούς, αλλά η ελεύθερη αγορά τον κοιτά με περιοριστικές διαθέσεις. Μάταια. Ο Αποστόλης θα πει αυτά που έχει να πει και ο πολιτικός λόγος με το σατιρικό τραγούδι (ή και ανάποδα) θα μας θυμίσουν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που οι κάτοικοι της αρμέγουν λαγούς και κουρεύουν χελώνες. Όχι όλοι όμως. Κάποιοι, όταν βρίσκουν το θάρρος, στήνουν… τσαντίρια (συγγνώμη κ. Πορτοσάλτε) και κερδίζουν για εμάς λίγη αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη, αλήθεια, ελευθερία. Κάθε Τετάρτη (από 5/11), λοιπόν, στον «Σταυρό του Νότου». Μέχρι τότε αφεθείτε στις αναθυμιάσεις και παίξτε στο μυαλό σας το άσμα ενός άλλου σατιρικού που έλεγε πρέζα όμορφη, τις πάπιες τάισαμε…

*Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης σε Instagram, Facebook, X, Tik Tok, ellinofreneianet.gr

INFO

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ!

ΟΠΕΚΕΜΠΛΕ

με καλεσμένους

Τετάρτες 5 & 19 Νοεμβρίου,

3 & 17 Δεκεμβρίου

Σταυρός του Νότου - Κεντρική Σκηνή

Ώρα έναρξης: 20:30

Εισιτήρια ΕΔΩ

Οι καλεσμένοι

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου - Θωμάς Ζάμπρας

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου - Βύρωνας Θεοδωρόπουλος

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου - Ηλίας Φουντούλης

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου - Πάρις Ρούπος

Συντελεστές

Κείμενα – Στίχοι – Σκηνοθεσία: Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης

Μαζί του, «Δε Τσόλια Μπάντ» :

Ενορχηστρώσεις: Αντώνης Παλαμάρης

Πλήκτρα: Αντώνης Παλαμάρης - Γιάννης Δημητριάδης

κιθάρες: Δημήτρης Στασινός – Αλέξανδρος Δερμάνης

μπάσο: Νίκος Τσιμπινός

τύμπανα: Τζίμης Στεργίου

Ηχοληψία: Γιώργος Κατσιάνος

Video: Χρήστος Καρτέρης

Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος – Κική Παπαδοπούλου – Γιώργος Καπλανίδης

Artwork: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Management – Παραγωγή: Prospero

Επικοινωνία – Προβολή media: Zuma Communications

