Ήξερες ότι το να βαριέσαι είναι το μυστικό για να βρεις το πραγματικό νόημα της ζωής σου;

Δες γιατί το να "βαριέσαι" είναι τελικά η καλύτερη επένδυση για την ψυχική σου υγεία.

Ζούμε σε μια εποχή που, χάρη στην τεχνολογία, έχουμε σχεδόν εξαλείψει την ανία. Με το smartphone στην τσέπη σου, δεν υπάρχει ούτε μία "νεκρή" στιγμή. Στην ουρά, στο λεωφορείο, ακόμα και περιμένοντας στο φανάρι, η οθόνη είναι εκεί για να γεμίσει το κενό. Όμως, αυτή η νίκη επί της ανίας μπορεί τελικά να είναι μια τεράστια ήττα για την ψυχική σου ευεξία.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής του Harvard Business School, Arthur C. Brooks, η ανία είναι απολύτως απαραίτητη. "Η ανία είναι η κατάσταση κατά την οποία ο εγκέφαλός μας, μη έχοντας άλλη γνωστική απασχόληση, ενεργοποιεί ένα σύστημα που ονομάζεται 'δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας' (default mode network)," λέει.

