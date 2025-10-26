Επίθεση στον Μάκη Βορίδη στο κέντρο του Ηρακλείου: Δέχθηκε «βροχή» από αυγά και πέτρες σε εστιατόριο

Ο Μάκης Βορίδης, η οικογένειά του και η παρέα του φυγαδεύτηκαν σε παρακείμενο εστιατόριο.

Δεκάδες αυγά, πέτρες, ξύλα και τραπέζια εκσφενδονίστηκαν κατά της παρέας του υπουργού Μάκη Βορίδη, μετά από ξαφνική εισβολή 60 και πλέον ατόμων του λεγόμενου αντιεξουσιαστικού χώρου, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Το εστιατόριο στο οποίο βρισκόταν για δείπνο, στο κέντρο του Ηρακλείου, υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές.

Την ίδια ώρα, θαμώνες του εστιατορίου προσπαθούσαν αφανώς να σταματήσουν τους κουκουλοφόρους, ενώ κάποιοι άλλοι επιτέθηκαν λεκτικά στον Μάκη Βορίδη, λέγοντάς του: «Δεν μπορείς να έρχεσαι εδώ με τέτοιο κλίμα, χωρίς μέτρα ασφαλείας και να κινδυνεύουμε και οι υπόλοιποι θαμώνες».

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr