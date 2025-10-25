Πρώτη προφυλάκιση για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Η σχέση του κατηγορουμένου με τον φερόμενο αρχηγό
Πρώτη προφυλάκιση για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν Ευρωπαία Εισαγγελέας και ανακριτής.
Tην πρώτη προφυλάκιση αποφάσισαν Ευρωπαία Εισαγγελέας και ανακριτής για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύμφωνα με τον ANT1, πρόκειται για κατηγορούμενο που φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.
