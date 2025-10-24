Η Κιμ Καρντάσιαν διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο: «Μου είπαν πως προήλθε από το άγχος»

Επιμέλεια: Newsroom
Η Κιμ Καρντάσιαν διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο: «Μου είπαν πως προήλθε από το άγχος»

bet365

Η Κιμ Καρντάσιαν εξομολογήθηκε στην οικογένειά της, πως οι γιατροί εντόπισαν ένα ανεύρυσμα στον εγκέφαλό της. Μάλιστα, υποστήριξαν ότι αυτό προκλήθηκε από συσσωρευμένο άγχος.

Η Κιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε ένα σοκαριστικό νέο για την υγεία της με το κοινό της, γνωστοποιώντας πως διαγνώστηκε με ένα μικρό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. Η αποκάλυψη έγινε μέσα από νέο teaser για την 7η σεζόν του επιτυχημένου reality «The Kardashians», προκαλώντας ανησυχία στους fans της.

Στο σχετικό απόσπασμα, η επιχειρηματίας - influencer φαίνεται να υποβάλλεται σε μαγνητική τομογραφία (MRI). Λίγο μετά, ενημερώνει την οικογένειά της για το αποτέλεσμα της εξέτασης λέγοντας: «Υπήρχε ένα μικρό ανεύρυσμα». Η ίδια φαίνεται να προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της μπροστά στην κάμερα, όμως τα δάκρυά της προδίδουν το άγχος, τη θλίψη και τον φόβο της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr

Φόρτωση BOLM...
 