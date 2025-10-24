Η Κιμ Καρντάσιαν διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο: «Μου είπαν πως προήλθε από το άγχος»

Η Κιμ Καρντάσιαν εξομολογήθηκε στην οικογένειά της, πως οι γιατροί εντόπισαν ένα ανεύρυσμα στον εγκέφαλό της. Μάλιστα, υποστήριξαν ότι αυτό προκλήθηκε από συσσωρευμένο άγχος.

Η Κιμ Καρντάσιαν μοιράστηκε ένα σοκαριστικό νέο για την υγεία της με το κοινό της, γνωστοποιώντας πως διαγνώστηκε με ένα μικρό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. Η αποκάλυψη έγινε μέσα από νέο teaser για την 7η σεζόν του επιτυχημένου reality «The Kardashians», προκαλώντας ανησυχία στους fans της.

Στο σχετικό απόσπασμα, η επιχειρηματίας - influencer φαίνεται να υποβάλλεται σε μαγνητική τομογραφία (MRI). Λίγο μετά, ενημερώνει την οικογένειά της για το αποτέλεσμα της εξέτασης λέγοντας: «Υπήρχε ένα μικρό ανεύρυσμα». Η ίδια φαίνεται να προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της μπροστά στην κάμερα, όμως τα δάκρυά της προδίδουν το άγχος, τη θλίψη και τον φόβο της.

