Η Ζαχαράκη ζήτησε τον λόγο από Χρυσοχοΐδη: Σάλος για τη βία των ΜΑΤ σε δασκάλους και μαθητές

Η Σοφία Ζαχαράκη κινητοποιήθηκε για την κακοποίηση δασκάλων και μαθητών στην Πρωτοβάθμια.

Aφού κυκλοφόρησαν πλάνα και εικόνες από την κατάχρηση εξουσίας των ΜΑΤ απέναντι σε εκπαιδευτικούς και μαθητές που διαδήλωναν έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, η Σοφία Ζαχαράκη ήρθε σε επικοινωνία με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Κατά τη συγκέντρωση, δάσκαλοι, γονείς και παιδιά διαδήλωσαν κατά των συγχωνεύσεων τμημάτων σε 12 σχολεία, μία πρακτική που δυσχεραίνει σημαντικά το εκπαιδευτικό έργο.

