Νέα «εφηβική» προσβολή από εκπρόσωπο υπουργείου των ΗΠΑ κατά δημοσιογράφου: «Η μάνα σου την αγόρασε»

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ χρησιμοποίησε το ίδιο μοτίβο δηλώσεων που χρησιμοποίησε πρώτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Νέο περιστατικό «εφηβικής» αντίδρασης κατά δημοσιογράφου σημειώθηκε από εκπρόσωπο της κυβέρνησης Τραμπ στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά από το Πεντάγωνο, μετά την άνευ προηγουμένου δήλωση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ την Δευτέρα (20/10).

Σε ερώτηση δημοσιογράφου του HuffPost, του ίδιου μέσου που ενεπλάκη στο προηγούμενο ανάλογο περιστατικό, σχετικά με τη γραβάτα που φόρεσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στη συνάντηση με τον Ζελένσκι την Παρασκευή (17/10) που θύμιζε το μοτίβο της ρωσικής σημαίας, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ απάντησε με μια προετοιμασμένη δήλωση: «Η μάνα σου την αγόρασε για αυτόν — και είναι μια πατριωτική αμερικανική γραβάτα, ηλίθιε».

