Η ανεξιχνίαστη δολοφονία του Κώστα Ταχτσή: Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

Είναι 27 Αυγούστου του 1988. Η Ελπίδα Ταχτσή πλησιάζει την οικεία του αδερφού της, Κώστα, στην οδό Τυρνάβου 26 (στον Κολωνό).

Εδώ και δύο μέρες είναι εξαφανισμένος και δεν απαντά στο τηλέφωνο. Ανήσυχη, χρησιμοποιεί το επιπλέον κλειδί που έχει για ώρα ανάγκης και μπαίνει στο σπίτι του. Έντρομη, βρίσκει τον αδερφό της στο κρεβάτι, γυμνό, γυρισμένο στο πλάι, με μια ξανθιά περούκα στο κεφάλι. Είναι νεκρός.

Αυτή ήταν η τελευταία πράξη του δράματος, αλλά και της πολυτάραχης ζωής ενός εκ των πιο ιδιαίτερων Ελλήνων συγγραφέων της μεταπολεμικής Ελλάδας!

Ο Κώστας Ταχτσής άφησε το στίγμα του με το θρυλικό μυθιστόρημα Το Τρίτο Στεφάνι, και ο μυστηριώδης θάνατός του αποτελεί μέχρι και σήμερα αντικείμενο συζήτησης και έρευνας.

