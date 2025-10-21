Το αναδιπλούμενο iPhone ίσως είναι φθηνότερο απ’ όσο περιμέναμε

Τι νέο φέρνει το αναδιπλούμενο iPhone που ετοιμάζει η Apple;

Η πολυαναμενόμενη αναδιπλούμενη έκδοση του iPhone της Apple αναμένεται να είναι οικονομικότερη στην παραγωγή της από ό,τι προέβλεπαν προηγούμενες εκτιμήσεις, χάρη στη σημαντική μείωση στο κόστος των μηχανισμών αρθρώσεων που χρησιμοποιούνται στη συσκευή.

Ο αναλυτής Ming-Chi Kuo ανέφερε σε νέα του έκθεση πως η μέση τιμή πώλησης (ASP) για την άρθρωση της συσκευής αναμένεται να κυμαίνεται περίπου στα $70 έως $80 κατά την έναρξη της μαζικής παραγωγής, δηλαδή κάτω από την αρχική προσδοκία που ξεπερνούσε τα $100 με $120. Αυτή η μείωση στο κόστος δεν οφείλεται στη χρήση φθηνότερων υλικών, αλλά στην «βελτιστοποίηση του σχεδιασμού συναρμολόγησης» και τη συνεισφορά της Foxconn στην κλιμάκωση της παραγωγής.

Η Foxconn έχει συνάψει μια κοινοπραξία με την ταϊβανέζικη εταιρεία κατασκευής αρθρώσεων Shin Zu Shing (SZS) και έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των παραγγελιών της Apple (65%), ενώ η αμερικανική Amphenol παρέχει το υπόλοιπο 35%. Η Foxconn φαίνεται να έχει τον πιο σημαντικό ρόλο στην κοινοπραξία, «κατευθύνοντας την μελλοντική κατεύθυνση» της παραγωγής. Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα η Luxshare-ICT, ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους συνεργάτες κατασκευής της Apple, να ενταχθεί ως προμηθευτής αρθρώσεων μετά το 2027, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη πτώση του κόστους.

Ο μηχανισμός άρθρωσης αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για οποιαδήποτε αναδιπλούμενη συσκευή, καθώς καθορίζει την αξιοπιστία της κίνησης της οθόνης αλλά και τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα του προϊόντος. Τα σχέδια που εξετάζονται για το foldable iPhone περιλαμβάνουν αρθρώσεις από ανοξείδωτο ατσάλι και "Liquid Metal", καθώς και ελαφρύτερα πλαίσια από αλουμίνιο και τιτάνιο, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στο iPhone Air. Είναι άγνωστο αν η μείωση στην τιμή της άρθρωσης θα μεταφραστεί σε χαμηλότερη τιμή λιανικής για τους καταναλωτές ή αν απλώς θα ενισχύσει τα περιθώρια κέρδους της Apple.

Το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2026, μαζί με τα iPhone Air 2, iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max.