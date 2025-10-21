Αλλαγή ώρας 2025: Πλησιάζει η ημέρα που θα γυρίσουμε τα ρολόγια πίσω

Η αλλαγή της ώρας πλησιάζει και οι ειδικοί προειδοποιούν πως πίσω από το ρολόι που γυρίζει, κρύβεται ένα μέτρο που μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία μας.

Η αλλαγή ώρας πλησιάζει ξανά και μαζί της το κλασικό δίλημμα: θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε μία ώρα ύπνου; Πίσω όμως από αυτό το ετήσιο μπέρδεμα, οι ειδικοί προειδοποιούν πως η συνήθεια αυτή, που εφαρμόζεται εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, ίσως τελικά κάνει περισσότερο κακό απ’ ό,τι καλό.

Πότε αλλάζει η ώρα το 2025

Τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025, στις 04:00, γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω. Θα δείχνουν, δηλαδή, 03:00. Θεωρητικά, κερδίζουμε μία ώρα ύπνου και επιστρέφουμε στη χειμερινή ώρα. Η επόμενη αλλαγή θα γίνει τον Μάρτιο του 2026, εκτός κι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει ως τότε να βάλει τέλος σε αυτή την παράδοση.

Από πού ξεκίνησε το μέτρο

Η ιδέα ανήκει στον Βρετανό εφευρέτη Γουίλιαμ Γουίλετ, στις αρχές του 20ού αιώνα. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας αφού, θεωρητικά, η θερινή ώρα επέτρεπε στους ανθρώπους να αξιοποιούν περισσότερο το φυσικό φως.

Σήμερα, όμως, οι αριθμοί δείχνουν ότι η ενεργειακή εξοικονόμηση είναι σχεδόν μηδαμινή, μόλις 0,3% κατά μέσο όρο, ενώ οι επιπτώσεις στην υγεία αποδεικνύονται σημαντικές.

Οι επιπτώσεις στον ύπνο και την υγεία

Μελέτες από κορυφαία ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια δείχνουν πως η αλλαγή ώρας απορρυθμίζει τον κιρκάδιο ρυθμό, το εσωτερικό «βιολογικό ρολόι» του ανθρώπου. Τα πρώτα 24ωρα μετά την αλλαγή, αυξάνονται τα περιστατικά καρδιακών επεισοδίων και τροχαίων ατυχημάτων, ενώ καταγράφονται και αυξημένα επίπεδα κόπωσης, ευερεθιστότητας και μειωμένης απόδοσης στη δουλειά ή στο σχολείο.

Όπως επισημαίνουν οι νευρολόγοι, «ο οργανισμός χρειάζεται περίπου τρεις ημέρες για να προσαρμοστεί. Είναι σαν ένα μικρό jet lag που επαναλαμβάνεται δύο φορές τον χρόνο».

Το 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε την κατάργηση της αλλαγής ώρας, προτείνοντας κάθε κράτος-μέλος να αποφασίσει αν θα κρατήσει τη θερινή ή τη χειμερινή. Παρ’ όλα αυτά, η πρόταση “πάγωσε”, καθώς οι χώρες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε κοινή γραμμή. Έκτοτε, η συζήτηση αναζωπυρώνεται κάθε φθινόπωρο και άνοιξη, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Τι προτείνουν οι ειδικοί

Η επιστημονική κοινότητα τάσσεται υπέρ της κατάργησης των αλλαγών και της καθιέρωσης σταθερής ώρας όλο τον χρόνο, ιδανικά της χειμερινής, επειδή ταιριάζει καλύτερα με τον φυσικό κύκλο του φωτός και του ύπνου. Όπως εξηγεί ο καθηγητής χρονοβιολογίας Till Roenneberg του Πανεπιστημίου του Μονάχου: «Η θερινή ώρα μάς αναγκάζει να ζούμε σε ασυμφωνία με τον ήλιο, να ξυπνάμε και να εργαζόμαστε στο σκοτάδι. Και αυτό, με την πάροδο των ετών, δεν είναι ούτε φυσικό ούτε υγιές».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ