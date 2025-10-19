Το εγκληματικό «αστείο» στο σινεμά Πανόραμα κατέληξε σε τραγωδία όπως στη Θύρα 7: Δεν υπήρξε ποτέ καμία φωτιά
Ουρλιαχτά και φωνές ακούγονταν μέσα στο απόλυτο χάος. Κάποιοι κατάφεραν να πάρουν σηκωτά μερικά λιπόθυμα παιδιά που τα πέταγαν έξω...
Ένα κακόγουστο «αστείο», μία άρρωστη φάρσα, μια τραγική παρανόηση έφερε τον θάνατο 26 ανθρώπων, κυρίως ανήλικων παιδιών, μέσα στον κινηματογράφο «Πανόραμα», στο κέντρο της Αθήνας, μια Κυριακή, στις 19 Οκτωβρίου το μακρινό 1924.
Οι περισσότεροι ποδοπατήθηκαν, άλλοι πήδηξαν από τον εξώστη στην πλατεία, κάποιοι από τα παράθυρα έξω από τον δρόμο, κι όλα αυτά, γιατί ένας ανόητος, θεώρησε πλάκα να φωνάξει ξαφνικά - σε ένα κατάμεστο σινεμά με 550 ανθρώπους - από τα μπροστινά καθίσματα «φωτιά, φωτιά».
