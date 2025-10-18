Απόρησε και ο Βορίδης με τον Ζαχαρό του One όταν είπε ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στη ΝΔ: «Δεν είστε μέλος της παρατάξεως;»

«Μα… δεν είστε μέλος της παρατάξεως; Ποτέ;», ρώτησε ο υπουργός Επικρατείας.

Έναν αρκετά αμήχανο και πρωτότυπο διάλογο είχαν στο One Channel, ο Μάκης Βορίδης και ο δημοσιογράφος Σταμάτης Ζαχαρός, όταν ο δεύτερος αποκάλυψε πως δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Μάκης Βορίδης όχι μόνο φάνηκε να μην το πιστεύει αλλά εξεπλάγην κιόλας. «Μα… δεν είστε μέλος της παρατάξεως; Ποτέ;», ρώτησε ο υπουργός Επικρατείας, λέγοντας στον Σταμάτη Ζαχαρό πως έχει πολύ ισχυρή πολιτική άποψη.

