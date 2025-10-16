Τρεις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα σου κάθε φθινόπωρο

Οι αλλαγές στις ώρες της ημέρας και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες συμβάλλουν σε διάφορες σωματικές αλλαγές το φθινόπωρο.

Το φθινόπωρο δεν φέρνει μόνο αλλαγές στη φύση, αλλά και στο σώμα μας. Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, το φως μειώνεται και η καθημερινότητά μας γίνεται πιο εσωστρεφής, ο οργανισμός αρχίζει να προσαρμόζεται — άλλοτε αργά και ανεπαίσθητα, άλλοτε πιο έντονα.

Από την ενέργεια και τη διάθεση, μέχρι το δέρμα και τις ορμόνες, το σώμα μας «συντονίζεται» με τη νέα εποχή με τρόπους που ίσως δεν είχατε φανταστεί.

