Ας βάλω ένα ποτό να χαλαρώσω»: Μήπως η βραδινή σου συνήθεια κρύβει κάτι άλλο;

Μια πιο συνειδητή μάτια στη σχέση των περισσότερων από εμάς με το αλκοόλ. Μήπως δεν είναι τόσο αθώα όσο νομίζουμε;

Ας είμαστε ειλικρινείς: Τις περισσότερες φορές που πίνουμε ένα ποτό, δεν το κάνουμε απλώς για τη γεύση - το κάνουμε για αυτό που ελπίζουμε ότι θα μας προσφέρει. Λίγη χαλάρωση μετά από μια απαιτητική μέρα, περισσότερη άνεση σε μια κοινωνική περίσταση, ένα «κουμπί» για να ηρεμήσει το μυαλό μας που δεν σταματάει να τρέχει. Όμως, όσο δεδομένη κι αν φαίνεται αυτή η συνήθεια, αξίζει να αναρωτηθούμε: Είναι πραγματικά αυτό που έχουμε ανάγκη ή απλώς αυτό που έχουμε μάθει να επιλέγουμε;

Σύμφωνα με τον Δρ Rayyan Zafar, νευροψυχοφαρμακολόγο από το Imperial College του Λονδίνου, το αλκοόλ φτάνει στον εγκέφαλο μέσα σε λίγα λεπτά και αρχίζει να επηρεάζει την κρίση και την αυτοσυγκράτηση. Ταυτόχρονα, απελευθερώνονται ντοπαμίνη και ενδορφίνες στο κύκλωμα ανταμοιβής, δημιουργώντας μια αίσθηση χαλάρωσης. Έτσι, οι άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετοι, πιο ομιλητικοί και λιγότερο κοινωνικά ανασταλμένοι.

