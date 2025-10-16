Ένοπλες Δυνάμεις: Όλα όσα αλλάζουν στους μισθούς των ενστόλων

Η νέα ΚΥΑ προβλέπει την αύξηση των μηνιαίων αποδοχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά, με την οποία αυξάνονται οι μηνιαίες αποδοχές των οπλιτών στρατεύσιμης και εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η νέα ΚΥΑ περιλαμβάνει σημαντική αύξηση αποδοχών σε όλες τις κατηγορίες οπλιτών, διαφοροποίηση των αποδοχών των οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο, έναντι αυτών που υπηρετούν στην ενδοχώρα και νέα καατηγοριοποίηση των στρατευσίμων ως προς τις αποδοχές τους, με κατάργηση/συγχώνευση συγκεκριμένων κατηγοριών.

