«Πού ήμουν πριν γεννηθώ»; Ένα βιβλίο που «μιλάει» σε παιδιά και γονείς για την εξωσωματική και σπάει τα ταμπού

Το «Πού ήμουν πριν γεννηθώ;», το νέο παιδικό βιβλίο των Μοσχούλα Αντιπαριώτη και Θάνου Σαρρή σε εικονογράφηση της Missy Merida δεν μοιάζει με κανένα άλλο, ανοίγοντας με ενσυναίσθηση το κεφάλαιο εξωσωματική.

Το «Που ήμουν πριν γεννηθώ» μόλις κυκλοφόρησε από τος εκδόσεις ΦΟΥΡΦΟΥΡΙ. Η Μοσχούλα Αντιπαριώτη και ο Θάνος Σαρρής, βασισμένοι σε μια πραγματική παιδική ερώτηση, ξετυλίγουν μια διήγηση που αφορά όλο και περισσότερο κόσμο, όλο και περισσότερα παιδιά: Αυτά που ήρθαν στον κόσμο με εξωσωματική γονιμοποίηση. Βοηθά έτσι στο να εξηγηθεί στα παιδιά αυτιά ο τρόπος που ήρθαν στον κόσμο, αλλά και σε όλους πως δεν υπάρχουν ταμπού και προκαταλήψεις. Μόνο αγάπη και ελπίδα.

Όπως διαβάζουμε και στο Δελτίο Τύπου: Μια ιστορία για εκείνα τα μωρά που «γεννήθηκαν» στο μυαλό και στην καρδιά των γονιών τους, αλλά άργησαν πολύ να κουρνιάσουν στην αγκαλιά τους. Μια ιστορία πέρα για πέρα αληθινή για εκείνους τους γονείς που το προσπάθησαν πολύ. Που το θέλησαν πιο πολύ απ’ όλα! Που χρειάστηκε να ζητήσουν βοήθεια και να ξεκινήσουν ξανά και ξανά από την αρχή τη διαδικασία. Που πάλεψαν με τις πιθανότητες, με την ελπίδα, με την απογοήτευση, με τον ίδιο τους τον εαυτό. Και που κράτησαν τελικά στα χέρια τους το δικό τους παιδί.

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, περιγράφοντας μέσα από την αφήγηση και την εκπληκτική εικονογράφηση της Missy Merida ένα μοναδικό ταξίδι, αυτό που τα έφερε στη ζωή. Και αφορά όχι μόνο τα παιδιά που το ταξίδι τους ξεχώρισε, αλλά όλα, για ένα αύριο με λιγότερες διακρίσεις και προκαταλήψεις.

Η τελευταία σελίδα είναι αφιερωμένη στις μαμάδες, με ένα ποίημα που αγγίζει τους πάντες.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Brainfood και είναι διαθέσιμο ΕΔΩ