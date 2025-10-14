Η Nova στήριξε ως Μεγάλος Χορηγός το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας!

Για 4η συνεχόμενη χρονιά η Nova στάθηκε αρωγός στις Νύχτες Πρεμιέρας ως Μεγάλος Χορηγός ενός θεσμού, που συνεχίζει να αναδεικνύει το σύγχρονο σινεμά σε όλες τις μορφές του

Η Nova, για 4η συνεχόμενη χρονιά ήταν ο μεγάλος χορηγός στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας που πραγματοποιήθηκε από 1-12 Οκτωβρίου. Σε ένα κατάμεστο ΟΛΥΜΠΙΑ και μέσα σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και συγκίνησης, «Αυτές οι Νύχτες έμειναν» ρίχνοντας και την αυλαία του θρυλικού 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, με τη λαμπερή Τελετή Λήξης και Απονομής των Βραβείων, το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, παρουσία της Προέδρου της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, Μαρίας Μπόμπολα.

Την τελετή άνοιξε η Γενική Διευθύντρια των Νυχτών Πρεμιέρας, Τατιάνα Παππά, η οποία καλωσόρισε το κοινό με έναν συγκινητικό απολογισμό της φετινής, «θρυλικής» όπως τη χαρακτήρισε, διοργάνωσης. Παρά τις δυσκολίες, το Φεστιβάλ κατάφερε να πραγματοποιηθεί με εξαιρετική επιτυχία, προσφέροντας στο κοινό του ένα άρτιο και αντάξιο της ιστορίας του πρόγραμμα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η δύναμη των Νυχτών Πρεμιέρας είναι οι άνθρωποί τους.

Από πλευράς Nova το «παρών» έδωσε η κα. Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media στην τελετή λήξης ενώ η κα. Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director της Nova παραβρέθηκε στην τελετή έναρξης.

Η Κική Σιλβεστριάδου, CEO της Nova Media τόνισε: «Η Nova, για 4η συνεχόμενη χρονιά, στάθηκε αρωγός στις Νύχτες Πρεμιέρας σαν Μεγάλος Χορηγός ενός θεσμού, που συνεχίζει να αναδεικνύει το σύγχρονο σινεμά σε όλες τις μορφές του. Στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, περάσαμε 12 ημέρες γεμάτες έμπνευση απολαμβάνοντας σημαντικές προβολές και πολυαναμενόμενες πρεμιέρες από μοναδικούς δημιουργούς. Στη Nova παραμένουμε πιστοί στη δέσμευση μας να στηρίζουμε και να αναδεικνύουμε το ποιοτικό σινεμά και να προσφέρουμε στους συνδρομητές μας μια πλούσια, ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία».

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο στήριξης του Φεστιβάλ πρόβαλλε την εκπομπή Off screen και με τα ειδικά podcasts, από την δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφου της Nova Πόλυ Λυκούργου, βρέθηκε κοντά σε όλα τα δρώμενα της φετινής 31ης έκδοσης του φεστιβάλ.