Η Ισπανία θέλει να καταστήσει την άμβλωση συνταγματικό δικαίωμα, 40 χρόνια μετά τη νομιμοποίησή της

Σε έναν κόσμο όπου οι φωνές της οπισθοδρόμησης δυναμώνουν, κάθε λέξη στο Σύνταγμα που προστατεύει το σώμα και την επιλογή μιας γυναίκας είναι μια νίκη ενάντια στον φόβο.

Τον περασμένο Μάρτιο, η Γαλλία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που κατοχύρωσε την άμβλωση ως συνταγματικό δικαίωμα. Η απόφαση ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία στις Βερσαλλίες, όπου ο Γάλλος πρόεδρος είχε συγκαλέσει την προβλεπόμενη κοινή συνεδρίαση των δύο νομοθετικών σωμάτων, της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας.

Οι βουλευτές και οι γερουσιαστές ψήφισαν στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών την άμβλωση ως συνταγματικό δικαίωμα με 780 ψήφους έναντι 72, σε ειδική κοινή ψηφοφορία. Και τώρα, τον δρόμο που χάραξε η Γαλλία, θέλει να ακολουθήσει και η Ισπανία.

