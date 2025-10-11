Τα άγνωστα «Ίμια»: Η πρώτη ελληνοτουρκική σύρραξη μετά την Κύπρο με τον Ζήση Καραγώγο να πέφτει νεκρός

Ο Τούρκος, που τον γνώριζε, του ζήτησε τσιγάρο και ο Καραγώγος τον πλησίασε. Ο άλλος όμως του έριξε ξαφνικά.

Είναι μία ιστορία που λίγοι γνωρίζουν και ίσως ακόμα λιγότεροι να θυμούνται! Μία πικρή και δραματική ιστορία ποτισμένη με το αίμα ενός παληκαριού, που υπηρετούσε φαντάρος στον Έβρο και «έπεσε» νεκρός από τουρκικά πυρά, εν καιρώ ειρήνης. Χωρίς να έχει προηγηθεί η παραμικρή συμπλοκή. Πήγε να προσφέρει ένα τσιγάρο στον Τούρκο φαντάρο που του είχε ζητήσει! Το όνομα του ήρωα; Ζήσης Καραγώγος.

Πίσω στον Δεκέμβριο του 1986, σημειώνεται η μεγαλύτερη ελληνοτουρκική σύρραξη μετά την Κύπρο, η οποία λίγο έλλειψε να οδηγήσει τις δύο χώρες σε πόλεμο. Από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως τα «άγνωστα Ίμια».Εκείνη τη φορά, οι Τούρκοι είχαν μεγάλες απώλειες.

