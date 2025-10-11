8 φράσεις που φαίνονται αβλαβείς, αλλά στην πραγματικότητα δείχνουν ότι ένας άνθρωπος σε κρίνει

Τελικά, η καλοσύνη δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά που λέμε — έχει να κάνει με την πρόθεση πίσω από τα λόγια μας.

Όλοι έχουμε ακούσει ή ακούμε καθημερινά από ανθρώπους μικρές φράσεις που φαίνονται ευγενικές, ακόμα και φροντιστικές — αλλά κατά κάποιο τρόπο, μας κάνουν να νιώθουμε άβολα. Αυτό συμβαίνει επειδή η γλώσσα σπάνια είναι ουδέτερη. Ακόμα και οι φράσεις που ακούγονται «ευγενικές» μπορούν να φέρουν κρυμμένα επίπεδα νοήματος, που συχνά διαμορφώνονται από το εγώ, την ανασφάλεια ή την ανομολόγητη προκατάληψη.

Στην ψυχολογία, αυτό είναι γνωστό ως «παθητική κρίση» — όταν κάποιος χρησιμοποιεί μια διαφορετική φράση ή διακριτική διατύπωση για να εκφράσει την αποδοκιμασία του χωρίς να το λέει άμεσα. Γιατί, τελικά, η καλοσύνη δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά που λέμε — έχει να κάνει με την πρόθεση πίσω από τα λόγια μας. Η αληθινή επικοινωνία δεν χρειάζεται κρυφά νοήματα ή ανεπαίσθητες επισημάνσεις. Είναι σαφής, ζεστή και απαλλαγμένη από επικρίσεις.

