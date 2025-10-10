Ghost of Yotei: Ο Creative Director μιλάει για το τι έρχεται στο game

Τι παίζει με το Ghost of Yotei

To Ghost of Yotei κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες και εμείς είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στη Μαδρίτη και τα γραφεία του PlayStation για να μιλήσουμε με τον Creative Director του, τον Nate Fox. Ο Fox μοιράστηκε μαζί μας το όραμά του να δημιουργήσει έναν μοναδικό, ζωντανό κόσμο που συνδυάζει φυσική ομορφιά και μυστηριώδη ατμόσφαιρα.

Σε μια εποχή όπου τα παιχνίδια δράσης κυριαρχούν, το Ghost of Yotei διαφοροποιείται καθώς δίνει μεγάλη βαρύτητα στην εξερεύνηση και την αφήγηση. Ο Nate Fox τόνισε ότι το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο να προσφέρει έναν βαθύτερο συναισθηματικό δεσμό με τους χαρακτήρες και τον περιβάλλοντα κόσμο, δημιουργώντας μια εμπειρία πέρα από το συνηθισμένο.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στην καινοτόμα μηχανική gameplay που συνδυάζει stealth και δράση, σε έναν κόσμο όπου το χιόνι και η φύση παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, προσδίδοντας μια ξεχωριστή ταυτότητα στο παιχνίδι.

Στη συζήτησή μας αναφέρθηκαν στοιχεία για τα όσα συνέβησαν πίσω από τα παρασκήνια στη φάση της ανάπτυξης, όπου και αναφέρθηκε η εμμονή στον σχεδιασμό λεπτομερειών και την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα παιχνίδι που θα μείνει αξέχαστο στους gamers.

Το Ghost of Yotei είναι έτοιμο να χαράξει νέα μονοπάτια στο gaming και ολόκληρη η συνέντευξη του Nate Fox θα προβληθεί την Παρασκευή 17/10/25 στις 22.30 στην COSMOTE TV, στο πλαίσιο της εκπομπής Game R1.