ΛΕΞ: Την 1η Νοεμβρίου η συναυλία στο Καυτανζόγλειο: Τι ισχύει για τα εισιτήρια
Η συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη στο Καυτανζόγλειο μεταφέρεται για την 1η Νοεμβρίου.
Η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στη Θεσσαλονίκη, θα μεταφερθεί για 1η Νοεμβρίου, αντί για τις 18 Οκτωβρίου που είχε προγραμματιστεί.
Η εταιρεία παραγωγής Dynasty προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα και στα social media, διευκρινίζοντας ότι η μεταφορά ημερομηνίας γίνεται εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ενώ ενημέρωσε το κοινό για το τι ισχύει με τα εισιτήρια.
@Photo credits: eurokinissi