ΛΕΞ: Την 1η Νοεμβρίου η συναυλία στο Καυτανζόγλειο: Τι ισχύει για τα εισιτήρια

Η συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη στο Καυτανζόγλειο μεταφέρεται για την 1η Νοεμβρίου.

Η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο στη Θεσσαλονίκη, θα μεταφερθεί για 1η Νοεμβρίου, αντί για τις 18 Οκτωβρίου που είχε προγραμματιστεί.

Η εταιρεία παραγωγής Dynasty προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα και στα social media, διευκρινίζοντας ότι η μεταφορά ημερομηνίας γίνεται εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ενώ ενημέρωσε το κοινό για το τι ισχύει με τα εισιτήρια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr