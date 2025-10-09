Πόσα χρήματα βγάζει ένας Αμερικάνος βουλευτής: Η σύγκριση με την Ευρώπη

Ποιοί είναι οι πιο κακοπληρωμένοι; Σίγουρα πάντως όχι τα μέλη της ελληνικής βουλής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ περηφανεύεται πως έχει εφαρμόσει γενναίο «χαράτσι» στις δαπάνες της αμερικάνικης κυβέρνησης, αν και αυτές οι περικοπές έχουν αφήσει πολλές υπηρεσίες «ορφανές» από υπαλλήλους.

Οι κυβερνήσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών αναζητούν τις δικές τους ισορροπίες, ώστε να περικοπούν δαπάνες, χωρίς όμως να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτοί που σε κάθε περίπτωση μένουν αλώβητοι, είναι τα μέλη του Κονγκρέσου και τα μέλη κάθε κοινοβουλίου εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

