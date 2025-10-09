58 χρόνια από τον θάνατο του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα: «Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο...»

Στις 9 Οκτωβρίου 1967 δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα στην Βολιβία- Ο εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη μιλάει στο Newsbomb για τον θαυμασμό του παππού του σε μία από τις πιο σημαντικές και πολυσυζητημένες προσωπικότητες του 20ού αιώνα.

«Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει...» Οι στίχοι του Άλκη Αλκαιού που είναι εμπνευσμένοι από μια φράση του που αποδίδεται στο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα σκιαγραφούν με τον καλύτερο τρόπο μια από τις πιο σημαντικές και πολυσυζητημένες προσωπικότητες του 20ού αιώνα.

Η αγέρωχη μορφή του Τσε έγινε σύμβολο επαναστατικότητας και αμφισβήτησης της εξουσίας, εμπνέοντας γενιές παγκοσμίως να αγωνιστούν για μια καλύτερη κοινωνία.

