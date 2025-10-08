Conde Nast Traveller: Ελληνικό το καλύτερο νησί της Ευρώπης για το 2025

Οι αναγνώστες του Conde Nast Traveller ψήφισαν ένα ελληνικό νησί ως το καλύτερο της Ευρώπης για το 2025.

Το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό περιοδικό στον κόσμο δημοσίευσε τις λίστες του με τα βραβεία Readers' Choice Awards, τα οποία αναδεικνύουν τις καλύτερες ταξιδιωτικές επιλογές της χρονιάς βάσει ψηφοφορίας των αναγνωστών του.

Οι ταξιδιώτες ψήφισαν, μεταξύ άλλων, τα αγαπημένα τους νησιά σε όλο τον κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη τους τα αξιοθέατα, τις δραστηριότητες, τη φυσική ομορφιά, τις παραλίες, το φαγητό και τη φιλοξενία των ντόπιων.

Για ακόμα μια φορά τα ελληνικά νησιά είχαν την τιμητική τους στα βραβεία του Conde Nast Traveller. Συγκεκριμένα, στη βρετανική έκδοση των βραβείων, ένα νησί των Κυκλάδων κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή της λίστας με τα 20 καλύτερα νησιά της Ευρώπης για το 2025, ενώ επτά ακόμη ελληνικά νησιά μπήκαν στην ίδια λίστα.

