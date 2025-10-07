Αναψυκτικά διαίτης: Πώς επηρεάζουν το συκώτι περισσότερο από τα κανονικά

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα αναψυκτικά διαίτης και τα ανθρακούχα ποτά με τεχνητά γλυκαντικά αυξάνουν τον κίνδυνο λιπώδους νόσου του ήπατος. Οι ειδικοί προτείνουν περιορισμό και περισσότερη κατανάλωση νερού.

Μια νέα μελέτη παρουσιάζει ανησυχητικά στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση αναψυκτικών διαίτης και ανθρακούχων ποτών με χαμηλή ή μηδενική ζάχαρη, τα οποία μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ηπατικής νόσου που σχετίζεται με μεταβολικές δυσλειτουργίες (MASLD).

Η έρευνα, που παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα UEG 2025, ανέλυσε στοιχεία από 10 χρόνια παρακολούθησης συμμετεχόντων, καταλήγοντας ότι η τακτική κατανάλωση τόσο ζαχαρούχων όσο και «διαίτης» αναψυκτικών σχετίζεται με αυξημένη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν τα ποτά αυτά παρουσίασαν 60% και 50% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης MASLD, αντίστοιχα, ενώ η θνησιμότητα σχετιζόμενη με το ήπαρ αυξήθηκε ιδιαίτερα για τα αναψυκτικά διαίτης.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατανάλωση τεχνητών γλυκαντικών μπορεί να διαταράξει το μικροβίωμα του εντέρου, να επηρεάσει το αίσθημα πληρότητας και να προκαλέσει αυξημένη όρεξη για γλυκά. Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Lihe Liu, τονίζει ότι «ακόμη και ένα μόνο κουτάκι αναψυκτικού διαίτης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο MASLD», αμφισβητώντας την κοινή αντίληψη ότι αυτά τα ποτά είναι ασφαλή.

Οι ερευνητές συνιστούν περιορισμό τόσο των ζαχαρούχων όσο και των ποτών με γλυκαντικές ουσίες και προτείνουν το νερό ως την ασφαλέστερη επιλογή για την πρόληψη συσσώρευσης λίπους στο ήπαρ και τη διατήρηση της ενυδάτωσης. Στο μέλλον, σχεδιάζονται τυχαιοποιημένες και γενετικές δοκιμές για την πλήρη κατανόηση των μηχανισμών πίσω από τα ευρήματα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ