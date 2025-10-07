Τα «κεφάλια» της Χαμάς που ζητά να απελευθερωθούν: Τι ζητά για να πει το «ναι» στη συμφωνία

Έξι «βαριά» ονόματα βρίσκονται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ ελ-Σέιχ, με τη Χαμάς να πιέζει για την απελευθέρωσή τους.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ συνεχίζονται στην Αίγυπτο, με το ζήτημα της ανταλλαγής κρατουμένων να βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι συνομιλίες διεξάγονται στο Σαρμ ελ-Σέιχ, στον απόηχο της πρώτης ημέρας που άφησε ανοιχτά όλα τα κρίσιμα μέτωπα.

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπεται η απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων κρατουμένων με αντάλλαγμα 47 Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα – ανάμεσά τους και οι σοροί 25 Ισραηλινών.

