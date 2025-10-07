Εντ Γκιν: Πόσα από αυτά που βλέπουμε στη σειρά του Netflix είναι στοιχεία μυθοπλασίας;

Η αληθινή ιστορία του Εντ Γκιν, οι κινηματογραφικοί χαρακτήρας στον οποίο βασίστηκαν, ένας υπέροχος Τσάρλι Χάναμ στη σειρά του Netflix και οι αλήθειες και τα ψέματα.

Η αληθινή ιστορία του Εντ Γκιν αποτελεί την τρίτη σεζόν της ανθολογίας “Monsters” στο Netflix, εξίσου τρομακτική, εξίσου φρικιαστική. Θέλει να έχεις γερό στομάχι για να μην κλείσεις την οθόνη, αλλά αυτό το γνωρίζεις πολύ καλά, ειδικά αν έχεις παρακολουθήσει και την πρώτη σεζόν με τον Τζέφρι Ντάμερ.

Αν εξαιρέσουμε την υπόθεση αυτή καθέ αυτή, ένας βασικός λόγος που η τρίτη σεζόν είναι εξαιρετική, είναι το υποκριτικό ταλέντο του Τσάρλι Χάναμ. Δώστε του όλα τα βραβεία. Είναι ανατριχιαστικά καλός ακόμα και στην φωνή του, για την οποία βασίστηκαν σε ηχητικά ντοκουμέντα.

Η ερμηνεία του επιβεβαίωσε το πόσο πολύ μελέτησε αυτόν τον διαβόητο τρομακτικό άντρα, που ενέπνευσε αρκετούς εμβληματικούς κινηματογραφικούς χαρακτήρες του Χόλιγουντ. Ανάμεσά τους και τον Norman Bates της ταινίας Ψυχώ. Ο δεύτερος λόγος είναι ο σκηνοθέτης Ράιαν Μέρφι, ο οποίος κατάφερε να μας βάλει μέσα στην ιστορία. Το αποτέλεσμα είναι από το πρώτο επεισόδιο μέχρι το τελευταίο, άρτιο.

